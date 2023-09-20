Москва, 20 сентября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) доставляют проблемы самолётам Вооруженных сил Украины, вынуждая их отказываться от выполнения миссий. Об этом 20 сентября сообщил информированный источник.

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По словам собеседника РИА Новости, российские системы РЭБ, такие как «Красуха», на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков.

«В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу», — добавил источник.

При этом на обратном пути пилотам ВСУ приходится определять координаты по наземным ориентирам, поскольку навигационные приборы на борту тоже подавляются российскими системами РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, представитель воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские войска превосходят украинскую армию в вопросах ведения радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что средства РЭБ могут перехватывать и подавлять беспилотники без необходимости задействовать зенитные ракеты или зенитные установки.

Представитель ВСУ также утверждает, что эта проблема якобы стала одной из причин, из-за которой Киеву не удается реализовать свое контрнаступление.

Полковник войск РЭБ США Джош Козлов отметил, что обе стороны конфликта применяют радиоэлектронные средства с большой эффективностью.

В статье для издания InfoBRICS Лукас Лейрос указал, что Вооружённые силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против ВСУ, достигая успехов на поле боя. Он подчеркнул, что навыки применения методов РЭБ российских военных стали одной из главных причин провала Украины.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в конце июля заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink, предоставляемый американской компанией SpaceX.