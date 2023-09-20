Баку, 20 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана заявило об успешном продолжении локальных антитеррористических действий в Нагорном Карабахе. В результате боевых действий были уничтожены боевые позиции и военная техника, принадлежащие формированиям ВС Армении.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Успешно продолжаются локальные антитеррористические мероприятия… Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции РЭБ и другие средства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Азербайджан объявил о проведении антитеррористических действий на территории Нагорного Карабаха для восстановления конституционного строя во вторник, 19 сентября. Целями ВС Азербайджана были названы Вооружённые силы Армении.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с государственным секретарём США Энтони Блинкеном заявил, что боевые действия в регионе завершался после того, как Вооружённые силы Армении сдадут оружие. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.