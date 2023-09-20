Шойгу заявил о выходе отношений России и Ирана на новый уровень
Тегеран, 20 сентября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о выходе взаимодействия России и Ирана на новый уровень. Об этом он сказал 20 сентября на встрече с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.
Глава Минобороны заявил, что Россия намерена, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона и его союзников, реализовать весь комплекс запланированных мероприятий.
«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — заявил Шойгу.
Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября во главе российской делегации Шойгу прибыл в Тегеран на переговоры с представителями высшего командования Ирана.
Он встретился с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери и предложил обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане. А также сотрудничество Москвы и Тегерана, вопросы обмена опытом, проведения совместных военно-морских учений.