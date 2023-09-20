Тегеран, 20 сентября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о выходе взаимодействия России и Ирана на новый уровень. Об этом он сказал 20 сентября на встрече с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Глава Минобороны заявил, что Россия намерена, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона и его союзников, реализовать весь комплекс запланированных мероприятий.

«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября во главе российской делегации Шойгу прибыл в Тегеран на переговоры с представителями высшего командования Ирана.

Он встретился с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери и предложил обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане. А также сотрудничество Москвы и Тегерана, вопросы обмена опытом, проведения совместных военно-морских учений.