Баку, 20 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные завершат свою операцию в Нагорном Карабахе после того, как Вооружённые силы Армении сдадут оружие. Об этом он заявил в беседе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Алиев утверждает, что Азербайджан был вынужден начать операцию в регионе для предотвращения новых провокаций, за которыми якобы стоит Армения. Азербайджанский лидер также сообщил Блинкену, что в ходе боевых действий гражданское население и объекты инфраструктуры якобы не подвергаются обстрелам, а удары наносятся только по законным военным целям.

Госсекретарь США в свою очередь выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он также подчеркнул, что Вашингтон выступает за прямой диалог между Баку и представителями Карабаха.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября азербайджанская армия начала боевые действия в Нагорном Карабахе, назвав свои шаги «антитеррористическими мероприятиями местного характера». В свою очередь министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в широкомасштабной агрессии.

МИД республики призвал Совет Безопасности ООН и российских миротворцев принять меры по урегулированию ситуации в регионе. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска пытаются прорвать линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Он рассказал, что военные силы Баку начали обстрел практически всей территории этой республики.

Вместе с тем глава правительства отметил, что Ереван не участвует в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. После этого в армянской столице началась масштабная акция протеста с требованием отставки Пашиняна.