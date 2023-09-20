Сочи, Краснодарский край, 20 сентября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Возгорание пустого резервуара, предназначенного для нефтепродуктов, произошло на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Адлерском районе Сочи. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В администрации города уточнили, что сигнал о пожаре на складе поступил в 05:15 мск. На место пожара оперативно стянуты силы и средства экстренных и оперативных служб. В ходе тушения возгорания установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из-под дизельного топлива.

Площадь горения составила 96 кв. метров, к тушению пожара привлечены более 60 спасателей и 15 единиц техники. Задействовали также сотрудников газовых служб. Эвакуация людей не проводилась.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для распространения огня за промышленную территорию нет. Детали происшествия выясняются», — указали в администрации города.

Пресс-служба аэропорта в городе Сочи подтвердила, что пожар никак не отразился на работе воздушной гавани. Все авиарейсы вылетают и прибывают согласно расписанию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возгорание произошло недалеко от нефтебазы и аэропорта в Адлерском районе Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что пострадавших в результате возгорания нет.

Также сообщалось о крупном пожаре в торговом центре в Санкт-Петербурге на улице Бухарестской, 47 во Фрунзенском районе. В тушении огня задействовано десять единиц техники и 39 пожарных. Предварительно установлено, что площадь возгорания около 2 тыс. кв. метров, здание торгового центра выгорело практически полностью.