Донецк, 20 сентября, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины используют часть поставленных Западом кассетных боеприпасов для дистанционного минирования территорий, находящихся под контролем ВС России. Об этом РИА Новости сообщил боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами», — рассказал боец.

Он подчеркнул, что при обстреле кассетными боеприпасами часть суббоеприпасов не разрывается, оставаясь на земле. По его словам, после каждого такого обстрела инженерные группы находят неразорвавшиеся наряды и уничтожают их.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля этого года. Они вошли в пакет военной помощи вместе с боевыми машинами пехоты Bradley, БТР Stryker, системами противовоздушной обороны Avenger и гаубицами калибра 155 мм.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Вооружённые силы Украины должны использовать кассетные боеприпасы только на своей территории.