Наступивший 574-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новым эпизодом сдачи в плен группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по открытому радиоканалу связи. Как сообщает 20 сентября РИА Новости со ссылкой на свой источник, украинские военнослужащие планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, настраиваясь на частоту 149.200 с позывным Волга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Судя по предоставленному видео, в плен сдались двое украинских военнослужащих. Выходя из-за деревьев с поднятыми руками, один из них попросил: «Не стреляйте, мужики!» На вопрос, почему сдались, плененные сказали, что устали воевать. Позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

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