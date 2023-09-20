Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 07:21 — ИА Регнум. К немедленному прекращению огня на территории Нагорного Карабаха и к исполнению договорённостей 2020 года призвал Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом 20 сентября сказано в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», — уточнил Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, Генеральный секретарь ООН самым решительным образом» призывает немедленно прекратить боевые действия, а также к деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня 2020 года и принципов международного гуманитарного права.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе призвал с трибуны Генассамблеи ООН 20 сентября канцлер Германии Олаф Шольц.

Власти Азербайджана 19 сентября начали «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью восстановить конституционный строй и потребовали вывода войск Армении с территории Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.