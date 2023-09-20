Москва, 20 сентября, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Общий объём экспорта Японии в Россию по итогам августа упал на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом год назад, импорт из России также снизился, но на 62,5%. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

S Solomonov Флаги России и Японии

Отмечается, что экспорт Японии в Россию по итогам августа этого года составил более 157 миллионов долларов. Импорт за прошедший месяц составил 418 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа японский минфин сообщил, что экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за прошлый год. В июле в Россию прибыло более 33 тысяч японских автомобилей.

Япония, в свою очередь, в июле нарастила импорт зерновых культур из России на колоссальные 5680%. При этом импорт рыбы и рыбных изделий за тот же отчётный период сократился на 35,3% по сравнению с июлем 2022 года.