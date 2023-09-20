Сочи, Краснодарский край, 20 сентября, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Возгорание произошло недалеко от нефтебазы и аэропорта в Адлерском районе Сочи. Об этом 20 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Как уточнил губернатор региона, возгорание произошло утром в Адлерском районе Сочи. Загорелся резервуар с дизельным топливом.

«Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», — написал Кондратьев.

Как рассказали в соцсетях местные жители, возгорание произошло около 05:15 мск, возгоранию предшествовал взрыв. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре в торговом центре в Санкт-Петербурге. Ночью загорелся торговый центр на улице Бухарестской, 47 во Фрунзенском районе. В тушении огня задействовано десять единиц техники и 39 пожарных. Предварительно установлено, что площадь возгорания около 2 тыс. кв. метров. По словам очевидцев, здание практически выгорело.

Также сообщалось, что на территории парка Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева вечером загорелись теплицы.