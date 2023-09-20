Москва, 20 сентября, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами боевой работы расчёта артиллерийской бригады, использующей установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», обнародовало в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Mike1979 Russia РСЗО «Торнадо-С»

«Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» наносят точные удары по ключевым военным объектам противника», — говорится в тексте опубликованного сообщения.

В ведомстве уточнили, что бойцы уничтожают из «Торнадо-С» опорные пункты, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего ВСУ, а также склады и замаскированные командные пункты противника.

Отмечается, что точность ударов этих РСЗО достигает 100%. В Минобороны также рассказали, что расчёты «Торнадо-С» постоянно меняют место своей дислокации, чтобы избежать обнаружения.

Источник: Минобороны РФ

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«Торнадо-С» была создана на базе РСЗО «Смерч».

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня стало известно, что расчёт «Торнадо-С» уничтожил с помощью управляемой ракеты установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, которую Киев получил от США.

В мае начальник расчёта Торнадо-С» Евгений заявил, что применение этой реактивной установки оказывает существенную поддержку пехотным подразделениям Вооружённых сил России на передовой. Он также рассказал, что на указанные РСЗО устанавливаются автоматизированные системы, позволяющие ускорить и увеличить точность стрельбы из них.