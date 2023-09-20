Луганск, 20 сентября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Украинские власти обвиняют Россию в том, что РФ якобы воспитывает в детях на освобожденных территориях ненависть к Украине, но сам Киев занят созданием отрядов подобие «гитлерюгенда», заявил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Так эксперт оценил выступление Владимира Зеленского в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, который заявил, что Россия будто бы занимается «депортацией» детей из Донбасса и якобы учит их ненавидеть Украину. Все указанные обвинения не раз опровергали в Москве.

Марочко в свою очередь сравнил деятельность Киева по отношению к детям с тем, что происходило в нацистской Германии.

«В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них «Гитлерюгенд» (юношеская военизированная нацистская организация, созданная запрещенная в 1945 году)», — сказал подполковник в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Марочко напомнил о детских лагерях националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о кадрах с главной улицы Киева (Крещатика), где боевики детей учили убивать русских. Помимо того, он рассказал о том, что в детских отделах украинских магазинов продавались «сомнительные игрушки», в названии которых содержались призывы к убийствам.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что украинские власти не направляли запросов в Россию с требованием вернуть украинских детей, которые были эвакуированы из зоны специальной военной операции (СВО). Кроме того, она отметила, что Москва передала в Международный комитет Красного Креста данные об эвакуированных детях для воссоединения их с родителями.

17 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге заявил, что Россия проводила эвакуацию украинских детей из зоны СВО, чтобы обеспечить безопасность для их жизни и здоровья. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона не препятствовала их воссоединению этих детей с их семьями.

30 июля Путин рассказал, что Киев намерено раздул историю с якобы похищением Россией украинских детей. Он пояснил, что на самом деле действия российской стороны направлены на спасение детей.