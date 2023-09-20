Иркутск, 20 сентября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности, задержан сотрудниками полиции в Иркутске. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет придерживается идеологии террористической организации, запрещенной на территории России. Предварительно установлено, что в социальных сетях подозреваемый, «склонял и вовлекал граждан одной из стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям на территории других республик».

Кроме того, по данным ГУМВД региона, родственник задержанного состоял в рядах боевиков одной из террористических организаций. До задержания мужчина находился в федеральном розыске.

У подозреваемого изъяты сотовые телефоны и документы, интересующие следствие. Задержанному предъявлено обвинение в склонении и вовлечении лиц к совершению террористической деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров, для вербовки граждан России с целью совершения преступлений телефонные мошенники используют четыре основных направления: идеологию, деньги, угрозы и эгоизм. Эксперт обратил внимание на то, что во время вербовки эти направления порой переплетаются, и от идеологии мошенники могут легко перейти к шантажу.

Министерство внутренних дел России зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.