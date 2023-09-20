Берлин, 20 сентября, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм выступила за продление мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Об этом она заявил в интервью газете Rheinische Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Ограничение цен на газ является важным инструментом для защиты людей от тягот энергетического кризиса», — сказала Гримм, напомнив, что необходимо избежать повторения событий прошлой зимы, когда взлетевшие цены на энергоносители снизились так быстро.

Она отметила, что соответствующие меры должны быть продлены в качестве страхового инструменте до конца апреля 2022 года, чтобы снизить неопределённость и стабилизировать потребление.

В ноябре прошлого года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Для предприятий малого и среднего бизнеса и частных домохозяйств стоимость газа установили на уровне 12 центов за кВт·ч, для централизованного теплоснабжения — 9,5 цента за кВт·ч.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Bloomberg признал, что страна ощутила экономические трудности из-за сильной зависимости от экспорта. Он заявил, что в связи с предпринятыми мерами немецкое правительство не будет субсидировать крупным компаниям рост цен на электроэнергию.