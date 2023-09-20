Берлин, 20 сентября, 2023, 05:45 — ИА Регнум. К прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе призвал с трибуны Генассамблеи ООН 20 сентября канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мои мысли с народом Нагорного Карабаха. В то время как мы говорим, возобновившиеся боевые действия, ведущие в тупик, должны быть прекращены», — сказал Шольц.

Власти Азербайджана 19 сентября начали «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью восстановить конституционный строй и потребовали вывода войск Армении с территории Карабаха.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Кроме того, государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заверил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в полной американской поддержке армянского суверенитета и территориальной целостности.