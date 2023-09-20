Москва, 20 сентября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Сочи и Калининград заняли соответственно первое и второе место в рейтинге, составленном по результатам опроса о лучших городах для путешествий в сентябре по России, сообщает олайн-сервис Суточно. ру.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в аэропорту

В исследовании учитывалось мнение около 5,4 тысячи пользователей. В пользу Сочи отдали свои голоса 23% участников опроса, а в пользу Калининграда — 20%.

Кисловодск и Санкт-Петербург заняли соответственно третье и четвертое место с 13% и 11%. В десятке лучших городов для поездок также оказались дагестанский Дербент (9%), Казань (6%), Зеленоградск Калининградской области (5%), карельская Сортавала (5%), Нижний Новгород (4%) и Москва (4%).

Самая экономная посуточная аренда выявлена в Калининграде — в среднем 3 тысячи рублей. В Дербенте и Казани снять жилье на сутки обойдётся в 3,3 тыс. руб. и 3,4 тыс. руб. соответственно

В Санкт-Петербурге и Кисловодске суточная арендная плата составит 3,5 тыс. руб. Во всех других указанных городах такие расходы колеблются в диапазоне от 3,6 тыс. руб. до 4,6 тыс. руб. в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября издание «Профиль», ссылаясь на данные опроса сервиса SuperJob, распространило информацию о том, что в России в 2023 году по сравнению с прошлым годом увеличилась доля граждан, которые не планируют отправляться в отпуск в осенний период. Так, 62% опрошенных заявили, что не собираются отдыхать в отпуске осенью, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 54%.

14 августа президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря предоставить право российским регионам вводить курортный сбор. Для этого следует учесть опыт реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».