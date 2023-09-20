Москва, 20 сентября, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Украине придётся смириться с мыслью о капитуляции в случае второго президентства Джозефа Байдена или Дональда Трампа. Об этом написал 19 сентября в своей статье обозреватель американского издания The Hill Джозеф Боско.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению журналиста, даже если победа на выборах останется за действующим президентом США Байденом, российский лидер Владимир Путин уверен, что достигнет своей геостратегической цели.

«Если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа — это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует», — отмечает журналист.

В качестве аргумента Боско привёл пример нежелания президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, обозреватель допускает и вариант, при котором Байдену придётся сдаться под давлением республиканцев и поддерживающей их части демократов.

«Они должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена», — подчеркнул Боско, рассуждая о судьбе украинцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский глава Владимир Зеленский призвал экс-президента США Трампа раскрыть план урегулирования украинского конфликта за 24 часа, о котором американский политик неоднократно упоминал. Глава Украины подчеркнул при этом, что считает приемлемым лишь план, предполагающий вывод российских войск. В ином случае идеи Трампа, по мнению украинского главы, «являются идеями для глобального мира».

В свою очередь американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что Россия без каких-либо усилий одержит победу над США, поскольку они сами себя уничтожат.