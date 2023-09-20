Манчестер, Великобритания, 20 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед», выступающего в Английской Премьер-лиге, после матча регулярного чемпионата с «Брайтоном» подрались между собой. Об этом сообщило британское издание The Sun.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, в драке участвовали Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш, Виктор Линделёф и Лиссандро Мартинес. Отмечается, что главному тренеру «манкунианцев» Эрику тен Хагу удалось урегулировать ситуацию.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» состоялся 16 сентября. В той игре «красным дьяволам» не удалось одержать победу — они уступили со счетом 1:3. Единственный мяч в составе хозяев забил тунисский полузащитник Ханнибал Межбри.

После пяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с двумя победами и шестью набранными очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа организаторы Лиги чемпионов УЕФА опубликовали окончательный список всех 32 участников группового этапа еврокубка. «Манчестер Юнайтед», завершивший прошлый сезон АПЛ на третьем месте, прошёл в финальную стадию турнира, минуя квалификации.