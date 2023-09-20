Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Активизацию извержения вулкана Ключевской зафиксирована специалистами-вулканологами на Камчатке. Об этом 20 сентября сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

ArtMechanic Ключевской. Жёлоб Крестовский. 2006 год.

«Извержение вулкана Ключевской продолжается. Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300-400 м над кратером и обрушения раскаленных лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому желобу», — сказано в сообщении, к которому прикреплена видеозапись извержения вулкана.

Непрерывные наблюдения за активностью вулкана продолжает вести Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). В случае необходимости будут даны рекомендации для изменения траектории полёта воздушных судов над полуостровом, так как пепловые выбросы опасны для турбин авиалайнеров и могут вывести их из строя.

Как уточнили вулканологи, в постройке вулкана Ключевской за прошедшие сутки зафиксировано более 300 событий различного энергетического класса. Кроме того, регистрируются спазматическое вулканическое дрожание и термальная аномалия. Видеокамеры наблюдения ночью запечатлели яркое свечение лавы через лентикулярные облака, закрывшие вершину Ключевского.

Ранее ИА Регнум сообщалось, что извержение самого высокого вулкана Евразии —Ключевского или Ключевой сопки, началось 23 июля. Вулкану присвоили жёлтый повышенный код опасности для авиации.

Также выброс пепла на высоту три километра зафиксировали специалисты-вулканологи на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир. Шлейф от выброса распространился на расстояние более пяти километров в северо-восточном направлении от вулкана. Пеплопада в ближайшем к вулкану городе Северо-Курильске, расположенном в шести километрах от исполина, не наблюдается.