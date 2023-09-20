Осло, 20 сентября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Норвегия направит на Украину примерно 50 гусеничных транспортеров M548, говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В тексте сказано, что речь идёт о местной версии указанных боевых машин, которая обозначается как NM199. В правительстве уточнили, что в настоящее время вся эта техника находится на ремонте.

Отмечается, что замена транспортеров будет проходить за счет уже сделанных заказов. В заявлении также приводятся слова министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, который пообещал, что Осло будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре объявил о решении передать Украине американские истребители F-16. Он напомнил, что ранее Осло проинформировало о планах начать обучение пилотов ВСУ управлению этими самолётами и уже выделило для этих целей две боевых машины.

Телеканал TV2 сообщил, что Норвегия речь может идти о передаче Киеву 12 истребителей F-16. 24 августа министерство энергетики Украины распространило информацию о том, что норвежские власти пообещали Киеву выделить около $140 млн, которые пойдут на ремонт и техобслуживание украинской критической инфраструктуры.