Вена, 20 сентября, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Австрия является самой переполненной туристами страной в Европе. Об этом сообщило 19 сентября издание Daily Star со ссылкой на исследование финансового сервиса MoneyTransfers.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

По информации источника, на каждого местного жители в Австрии приходится примерно три туриста. При общей численности населения страны в 8,9 миллиона человек, Австрию ежегодно посещают порядка 32 миллионов человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз усилить борьбу с нелегальной миграцией из-за угрозы повторения миграционного кризиса 2015 года. По его мнению, нынешняя система предоставления убежища мигрантам в ЕС не работает, что приводит к перенаселению европейских стран и другим последствиям.