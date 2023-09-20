Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, включая разминирование территорий, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время очной встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Нетаньяху дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в решении гуманитарных вопросов, включая обезвреживание противопехотных мир», — говорится в сообщении, распространённом канцелярией израильского премьер-министра.

Израиль относится к числу стран, осудивших проведение Вооружёнными силами России специальной военной операции на Украине. При этом Израиль воздерживается от поставок военной помощи, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками.

Как передавало ИА Регнум, ранее Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что у границ Израиля уже появляется оружие, которое западные союзники предоставляют Украине. Он отметил, что это является одной из главных причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву.