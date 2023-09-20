Вашингтон, 20 сентября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен солгал о том, что в мае 2023 года у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имелись все необходимые средства для успешного контрнаступления и захвата территорий. Об этом 19 сентября рассказал аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман в интервью немецкому изданию Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По словам Кофмана, глава Госдепа США попросту солгал. На самом деле, вопреки всем заявлениям, звучавшим из Вашингтона, у Киева было лишь то, что Запад готов был дать в сложившихся политических условиях.

Аналитик также отметил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, а итоговый результат не оправдал ожиданий Запада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, на предстоящей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским он не собирается гарантировать ему новое финансирование. Наоборот, конгрессмен отметил, что будет требовать от него отчётности за старое.

В свою очередь, координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал рост числа недовольных финансированием Украины конгрессменов.

На помощь Украине ООН получила в 2023 году $1,83 млрд. Таким образом, Киев стал лидером по привлечению донорской помощи.