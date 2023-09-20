Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

Mid.ru Сергей Лавров

Неделя высокого уровня ГА ООН продлится с 19 по 25 сентября. По данным МИД России, Лавров запланировал на полях сессии Генассамблеи ООН около 20 двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Отдельная встреча с украинской делегацией, либо с американцами не предусмотрена.

Борт главы внешнеполитического ведомства России преодолел расстояние от Москвы до США, в облёт недружественных стран за 11 часов 40 минут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины, который состоится 20 сентября, примут участие глава МИД России Лавров и украинский глава Владимир Зеленский.

Мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня сессии ГА ООН. Оно пройдёт в формате открытых дебатов, который предполагает участие не только 15 членов Совбеза, но и других государств, представленных во всемирной организации.