Вашингтон, 20 сентября, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заверил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в полной американской поддержки армянского суверенитета и территориальной целостности.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Он заявил премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении», — сообщили в госдепартаменте по итогам телефонного разговора Блинкена с Пашиняном.

Отмечается, что Энтони Блинкен заявил о «глубокой обеспокоенности» США ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан к немедленному прекращению военных действия и возвращению к диалогу.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в Государственном департаменте США сообщило, что госсекретарь Энтони Блинкен ожидает, что Азербайджан в скором времени прекратит ведение боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Ранее Энтони Блинкен провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в рамках которых стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.