Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Британские власти поддерживают идею увеличить число членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в ходе выступления в Совете по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

По его словам, в Лондоне считают, что право членства в СБ должно появиться у Индии, Бразилии, Германии и Японии. Кроме того, как отметил Клеверли, «более громкого голоса на мировой арене» заслуживает и Африка.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят 15 стран. Россия, Великобритания, Китай, США и Франция являются пятью постоянными членами этого органа и имеют в нём право вето.

Также в СБ включены ещё десять непостоянных членов, которые избираются по географическому принципу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя допускать постоянного членства Германии и Японии в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что такой шаг может лишь усугубить геополитическую несправедливость.

При этом глава МИД назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на постоянное членство в СБ при условии обязательной представленности Африки. 18 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что архитектура Совета Безопасности ООН нуждается в реформировании для повышения её эффективности.

Однако, по его словам, в этом вопросе следует добиваться консенсуса всех государств — участников организации. Так Песков отреагировал на планы главы Белого дома Джо Байдена поднять вопрос о составе Совбеза Организации Объединённых Наций.

19 сентября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у властей США нет возможности провести реформу СБ ООН без получения соответствующего одобрения со стороны всех членов этого органа.