Вашингтон, 20 сентября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. План урегулирования украинского конфликта за 24 часа призвал раскрыть экс-президента США Дональда Трампа украинский глава Владимир Зеленский 19 сентября в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

На вопрос журналиста, как он относится к предложению Трампа за сутки добиться мирного разрешения украинского конфликта, украинский глава ответил, что не понимает деталей идеи Трампа. Лидер киевского режима указал, что он не понимает, почему Трамп до сих пор не поделился своей идеей, если она так интересна, и чего он ждёт. Глава Украины напомнил, что до президентских выборов в США остаётся ещё больше года и Трамп мог бы не терять время и раскрыть детали своего плана заинтересованным сторонам.

При этом глава Украины подчеркнул, что считает приемлемым лишь план, предполагающий вывод российских войск. В ином случае идеи Трампа, по мнению украинского главы, «являются идеями для глобального мира».

На уточняющий вопрос журналиста, не означает ли такой подход, что Украина по-прежнему не готова вести переговоры о признании утраченных территориях российскими с целью мирного урегулирования конфликта, глава киевского режима подтвердил, что он не готов к такой формуле мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как неоднократно заявлял Трамп, для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа. Но для этого ему необходимо вновь стать президентом США.

Экс-американский лидер указал, что Киев мог бы избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласился отказаться от части территорий. По мнению Трампа, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.