Ереван, 20 сентября, 2023, 02:47 — ИА Регнум. У трёх человек, задержанных во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, обнаружили холодное оружие. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в Следственном комитете Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание полиции Республики Армения

«В результате реализации сотрудниками полиции оперативных данных во время массового собрания… у трёх участников собрания было обнаружено холодное оружие. Указанные лица были задержаны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее в центре Еревана произошли новые стычки протестующих с полицией. Они начались после того, как сотрудники полиции попытались оттеснить демонстрантов от здания правительства Армении.

Акция протеста в Ереване началась после заявления премьер-министра Армении Никола Пашинян о ситуации в Нагорном Карабахе, где Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия под предлогом «антитеррористического мероприятия». Глава правительства сообщил, что Ереван не будет принимать участия в боевых действиях в регионе.