Лондон, 20 сентября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III прибывает в Париж, чтобы начать государственный визит, отложенный полгода назад из-за беспорядков во Франции. Об этом 19 сентября сообщает французская газета Ouest-France.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Карл III и его супруга королева Камилла будут гостить на французской территории три дня при усиленных мерах безопасности. За это время они посетят Париж, Бордо и Версаль. Уточняется, что программа визита британского монарха не сильно изменилась по сравнению с первоначальной, осуществить которую помешали акции протеста во Франции.

В программу визита вошли церемония у Триумфальной арки, включающая зажжение Вечного огня у расположенной под сводами арки Могилы Неизвестного солдата. В ней примет участие и президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит. Затем у британского монарха и французского лидера состоится разговор без свидетелей в Елисейском дворце.

Кроме того, Карл III выступит перед французскими парламентариями в Сенате (верхняя палата). Часть своей речи король планирует произнести по-французски. В программу визита входит ознакомление с ходом работ по восстановлению собора Нотр-Дам, встреча в Бордо со спасателями и с представителями бизнеса, посещение экологического виноградника в Мартийаке и другие мероприятия.

Для обеспечения безопасности британского монарха задействуют 30 тыс. полицейских и жандармов. Как сообщает Agence France-Presse, визит британского короля пройдет на фоне сохранения террористической опасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре текущего года. Представители администрации президента Франции не стали называть конкретные даты, однако уточнили, что дни официального визита британского короля будут объявлены к концу текущего месяца.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию, в который изначально должен был состояться с 26 по 29 марта, перенесён на неопределённый срок из-за проходящих в стране массовых акций протеста против пенсионной реформы.