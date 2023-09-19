Ереван, 20 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Новые стычки протестующих с полицией произошли в центре Еревана, где проходит акция протеста из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает информационное агентство NEWS. am.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Они начались с новой силой после того, как полицейские попытались оттеснить демонстрантов от здания правительства Армении.

Протестующие уже вступали в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. При этом они не смогли прорвать кордон полиции.

Указанные действия закончились применением светошумовых гранат против нарушителей порядка. Минздрав Армении сообщил, что в результате стычек пострадало несколько полицейских и демонстрантов.

Ранее Следственный комитет (СК) Армении проинформировал о задержании нескольких протестующих после стычек в ходе акции протеста в столице республики.

Как сообщало ИА Регнум, акция протеста в Ереване вспыхнула после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал боевые действия под предлогом «антитеррористического мероприятия локального характера». Глава армянского правительства отметил, что Ереван не участвует в боях в регионе.

Собравшиеся на митинг в столице республики потребовали отставки Пашиняна. Они перекрыли проспект, ведущий к зданию правительства Армении.

Кроме того, демонстранты заблокировали российское посольство, но позднее стали покидать территорию вокруг здания дипмиссии. Организаторы протестов призвали участников митинга у здания правительства собраться наутро в Ереване, чтобы парализовать город.