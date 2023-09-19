Донецк, 20 сентября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 90 единиц различных боеприпасов из РСЗО и ствольной артиллерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ на донецком направлении совершили 29 обстрелов, на горловском — 4 обстрела.

Под огнём оказались Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка, Зайцева, Горловка, Гольмовский и Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки.

За прошедшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о гибели мужчины в Киевском районе Донецка, ещё пять гражданских лиц получили ранения при обстреле Старомихайловки, Киевского и Петровского районов Донецка.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Вооружённые силы Украины совершили массированный обстрел посёлка Каиры Херсонской области. ВСУ вели обстрел из танка, а также использовали миномёты и сбрасывали с беспилотников боеприпасы. Как уточнил глава правительства региона Андрей Алексеенко, в результате атаки погиб один мирный житель, ещё девять получили ранения.