Степанакерт, 20 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Мэр города Мартуни в Нагорном Карабахе Азнавур Сарьян погиб в ходе боестолкновений с ВС Азербайджана. Об этом 19 сентября сообщает армянский портал 24News. am.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В ходе боев с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян», — сказано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о начале »антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха и потребовало вывода армянских вооружённых сил с территории региона.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.