Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Украины остро нуждается в средствах обслуживания систем противовоздушной обороны, то есть в боеприпасах, запасных частях и техническом обслуживании, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Украина нуждается во множестве различных видов поддержки. Существует острая потребность в ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях», — сказал Столтенберг.

Он также в очередной раз призвал продолжать обеспечить Украину поставках различных вооружений, так как, по его словам, военная поддержка является эффективным способом окончить боевые действия.

Напомним, в Министерстве иностранных дел ранее неоднократно заявляли, что спонсирование Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что на данный момент Украина больше нуждается в поставках ей средств ПВО и артиллерии, нежели в дальнобойных ракетах. Он подчеркнул, что ещё многое предстоит сделать в вопросе обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны.