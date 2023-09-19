Орел, 20 сентября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Орловской области нет. Об этом 20 сентября сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Друзья, минувшим вечером на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — уточнил глава Орловской области.

Клычков отметил, что для обеспечения безопасности населения проводятся все необходимые мероприятия. Ситуация находится под контролем региональных властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожила в небе над Орловской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. В Минобороны России уточнили, что нападение удалось отразить около 22:30 по московскому времени.

Немногим ранее, около 21:00 мск Минобороны России проинформировало, что российские силы ПВО сбили один украинский БПЛА в небе над Орловской областью и ещё один — над Белгородской.