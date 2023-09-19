Ижевск, 20 сентября, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Ижевск провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов

В ходе разговора обсуждались вопросы развития региона. Российский лидер обратил внимание Бречалова на нехватку медицинского персонала и необходимость ремонта в медучреждениях в сельской местности республики.

Глава Удмуртии заверил президент, что указанные вопросы находятся у него на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Ижевск в День оружейника, 19 сентября, для проведения заседания Военно-промышленной комиссии России. В ходе мероприятия он назвал стратегической задачей военно-промышленного комплекса (ВПК) обеспечение в полном объёме вооружения для специальной военной операции.

Глава государства отметил, что 2023 году предприятия ВПК РФ сохранили стабильный темп работы и кратно увеличили выпуск по отдельным направлениям. Так, по словам Путина, объём производства основных видов бронетехники в стране вырос более чем в два раза.

Президент также посетил в Ижевске предприятие по производству барражирующих боеприпасов «Ланцет» и беспилотников-разведчиков.