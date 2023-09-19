Москва, 20 сентября, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили российские средства противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что попытка Кмева совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением беспилотника самолётного типа была пресечена 19 сентября около 23:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — указали в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны РФ, система противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожила в небе над Орловской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Кроме того, Минобороны России проинформировало, что российские силы ПВО сбили один украинский БПЛА в небе над Орловской областью и ещё один — над Белгородской.