Ереван, 20 сентября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Полиция задержала несколько протестующих после стычек, которые произошли в ходе акции протеста в Ереване из-за обострения в Нагороном Карабахе, говорится в заявлении Следственного комитета (СК) Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Кроме того, в ведомстве сообщили о возбуждении уголовных дел из-за столкновений в ходе демонстрации.

«По нескольким зарегистрированным случаям в Следственном комитете Армении возбуждены соответствующие уголовные дела, есть задержанные по подозрению в совершении преступных деяний», — сказано в тексте.

В СК Армении уточнили, что некоторые участники акции протеста в Ереване публично призывали к свержению конституционного строя, совершению насилия или оправданию подобных шагов. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что организаторы и участники протестного мероприятия «совершили действия, характерные для массовых беспорядков».

Они также проигнорировали законные требования сотрудников правоохранительных органов и не обеспечили безопасность собравшихся.

Как сообщало ИА Регнум, собравшиеся на митинг 19 сентября в возле здания правительства Армении в Ереване перекрыли проспект, ведущий к объекту. Они также заблокировали российское посольство, однако позже часть демонстрантов начала покидать =территорию перед зданием дипломатической миссии РФ.

Сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян призвал протестующих парализовать наутро протестными акциями весь Ереван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Армении начались призывы к государственному перевороту.

Акция протеста в Ереване началась после его слов о том, что армянская сторона не участвует в боевых действиях в Нагороном Карабахе. Речь идёт о боях, которые начала азербайджанская армия. В Баку назвали свои шаги антитеррористическим мероприятием локального характера.

В свою очередь МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной агрессии. Ведомство призвало Совет Безопасности ООН и российских миротворцев принять меры по урегулированию ситуации.