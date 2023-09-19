Баку, 20 сентября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана опровергло распространяемую в сети информацию об обстреле российских миротворцев, эвакуирующих армянских жителей Нагорного Карабаха, со стороны вооружённых сил республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Распространённые в некоторых армянских социальных медиаресурсах сообщения о том, что Вооружённые силы Азербайджана якобы открыли огонь по колонне российского миротворческого контингента… являются абсолютной ложью», — говорится в сообщении, опубликованном 19 сентября в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что подобные заявления являются безосновательными и носят характер дезинформации.

Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических действий» на территории Нагорного Карабаха во вторник, 19 сентября. Позднее представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян обратился в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов в регионе.

Как передавало ИА Регнум, в офисе омбудсмена Нагорного Карабаха сообщили, что по состоянию на 21:30 по московскому времени, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, ещё более 200 получили ранения. Отмечается, что двое из погибших — мирные жители.