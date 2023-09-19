Москва, 20 сентября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергетике расценивает Россию как одного их своих ключевых партнёров, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Разумеется, существует широкий круг вопросов. Россия является очень важным, критически важным партнёром для нашего агентства», — приводит слова Гросси РИА Новости.

Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что «с нетерпением ждёт возможности» 20 сентября обсудить с российской делегацией ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, на ЗАЭС на данный момент находится миссия, которая отвечает за безопасность станции.

О планах встретиться с делегациями России и Украины Гросси сообщил во вторник, 19 сентября. Встречи пройдут на полях высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рафаэль Гросси заявил, что видит некоторое улучшение в ситуации с безопасностью ЗАЭС. При этом он подчеркнул, что ситуация продолжает быть крайне хрупкой.