Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Акция протеста против действий Азербайджана проходит у штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, где проводится неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС

На месте собрались десятки человек, которые держат в руках армянские флаги. Несколько демонстрантов развернули большой флаг Армении. Об этом пишет ТАСС.

Ряд протестующих также держит плакаты с призывами остановить действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Рядом с этим митингом проходят и другие подобные акции протеста, в которых участвуют выходцы из Ирана и Китая, проживающие в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан начал бои в Нагорном Карабахе, назвав свои действия антитеррористическим мероприятием локального характера. Карабахские власти заявили, что азербайджанские войска используют против республики артиллерию, беспилотники и самолёты.

19 сентября представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку прекратить обстрелы гражданских объектов в Нагорном Карабахе. В свою очередь армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в боях в Нагорном Карабахе.

Глава правительства также назвал неприемлемыми попытки вовлечь Ереван в военную эскалацию. После этого заявления в армянской столице началась акция протеста, участники которой потребовали отставки Пашиняна.

В ходе демонстрации произошли столкновения протестующих с сотрудниками полиции. Полицейские применили против собравшихся светошумовые гранаты.