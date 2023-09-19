Москва, 19 сентября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожила в небе над Орловской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что нападение удалось отразить приблизительно в 22:30 по московскому времени.