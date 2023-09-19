Ереван, 19 сентября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Ереване заблокировали посольство России в столице Армении. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

Александр Патрин/ТАСС

Отмечается, что на данный момент нормальная работа дипмиссии невозможна. В связи со сложившимися обстоятельствами посольство направило ноту в МИД Армении для принятия мер по восстановлению порядка.

Ранее сообщалось о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Кроме того, они попытались прорвать полицейский кордон. В минздраве Армении заявили, что в столкновениях пострадали как участники акции протеста, так и полицейские.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября армия Азербайджана начала боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объясняя свои действия борьбой с терроризмом. При этом Баку потребовал выведения из региона военнослужащих Армении.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не должна вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе. После этого в Ереване началась акция протеста, обстановка на которой стала накаляться к вечеру 19 сентября.