Москва, 19 сентября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Информация о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке в Новой Москве не соответствует действительности. Об этом 19 сентября сообщили журналистам в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что ковидный госпиталь в Коммунарке, рассчитанный на 60 пациентов, возобновил свою работу. Также сообщалось, что на лечении в госпитале уже якобы находятся 20 человек.

Информацию об открытии госпиталя в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали не соответствующей действительности. Поясняется, что резервный госпиталь, состоящий из нескольких временных стационаров-родеров, в Коммунарке не функционирует, здесь пациентов на госпитализацию не принимают.

Как указали в пресс-службе депздрава Москвы, внутри одного из родеров расположен дневной стационар, где в целях профилактики осложнений оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями).

«Отдельно подчеркиваем, что данное подразделение работало и ранее, во время пандемии коронавирусной инфекции, и продолжает работать сейчас», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в районе Сокольники в Москве возобновил работу резервный ковидный госпиталь. При этом в департаменте здравоохранения столицы заявили, что это плановое мероприятие. Подготовка резервных коек и оборудования связана с наступлением осени и сезонным ростом заболеваемости, который наблюдается ежегодно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что масочный режим в Кремле пока не ввели. Песков отметил, что возможен сезонный рост простудных заболеваний. В Кремле будут ориентироваться на рекомендации специалистов.