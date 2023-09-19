Москва, 19 сентября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили по одному украинскому беспилотному летальному аппарату (БПЛА) в небе над Белгородской и Орловской областями, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что атаки были отражены примерно в 21:00 по московскому времени.

«19 сентября т. г. около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Шебекинским городским округом. Вечером 18 сентября Гладков также сообщал о трех уничтоженных воздушных целях, которые двигались в сторону Шебекино.

Кроме того, Минобороны РФ информировало, что в небе над регионом примерно в 13:00 мск нейтрализовали БПЛА, а ещё один дрон поразили в области около 16:00 по московскому времени.