Вашингтон, 19 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает, что Баку вскоре прекратит вести боевые действия на территории Нагорного Карабаха, сообщило 19 сентября агентство Reuters, ссылаясь на источник в американском внешнеполитическом ведомстве.

DARREN ENGLAND/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, в ближайшие 24 часа примет участие в уже идущем дипломатическом обсуждении напряжённости между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Ранее Блинкен провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Карабахе и призвал Азербайджан прекратить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан 19 сентября начал бои в Нагорном Карабахе, заявив, что это — антитеррористическая операция. В Степанакерте сообщили, что азербайджанская армия использует артиллерию, БПЛА и самолёты.

К исходу дня в Баку сообщили, что прорвали линую обороны в Карабахе в нескольких местах. В администрации президента Азербайджана сообщили, что готовы начать переговоры с представителями армянского населения непризнанной республики, если вооружённые подразделения, которые Баку считает незаконными, сдадут оружие.