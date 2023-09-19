Шебекино, Белгородская область, 19 сентября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 сентября сообщил об уничтожении российской системой противовоздушной обороны беспилотника ВСУ над территорией Шебекинского городского округа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Днём ранее ИА Регнум сообщало, что российские силы ПВО сбили три воздушные цели на подлете к Шебекино. Тогда Гладков отметил, что, по предварительным данным, в ходе случившегося никто не пострадал. Глава региона сообщил, что информация о последствиях отражения атаки уточняется. Кроме того, губернатор проинформировал, что на месте зафиксировано повреждение линии электропередачи. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы начнут работы по устранению последствий произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября он распространил информацию о том, что ВСУ за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 100 раз. 17 сентября украинские войска также совершили удар по промышленному предприятию в Шебекине.