Бесплотник ВСУ сбили на подлёте к Шебекино
Гладков сообщил об уничтожении дрона ВСУ на подлёте к белгородскому Шебекино
Шебекино, Белгородская область, 19 сентября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 сентября сообщил об уничтожении российской системой противовоздушной обороны беспилотника ВСУ над территорией Шебекинского городского округа.
«Системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Днём ранее ИА Регнум сообщало, что российские силы ПВО сбили три воздушные цели на подлете к Шебекино. Тогда Гладков отметил, что, по предварительным данным, в ходе случившегося никто не пострадал. Глава региона сообщил, что информация о последствиях отражения атаки уточняется. Кроме того, губернатор проинформировал, что на месте зафиксировано повреждение линии электропередачи. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы начнут работы по устранению последствий произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября он распространил информацию о том, что ВСУ за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 100 раз. 17 сентября украинские войска также совершили удар по промышленному предприятию в Шебекине.