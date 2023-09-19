Москва, 19 сентября, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодёжный театр (РАМТ).

Кадр из фильма «Судья». 2014. Россия Алексей Янин

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Лёши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.

РАМТ выразил искренние соболезнования в связи со смертью артиста. Время и место прощания объявят позже.

Янин работал в театре с 2004 года, в 2015-м у него произошёл инсульт, актёр так и не смог восстановиться.

РАМТ 2 сентября ошибочно сообщил о смерти Янина. Впоследствии его жена Дарья Янина рассказала, что это была ошибка. Как оказалось, ей и другим родственникам актёра позвонила женщина, представившаяся медсестрой института Склифосовского, и заявила, что он умер. Родственники актёра обратились в полицию. Руководство медучреждения проводит проверку.

Алексей Янин является выпускником Высшего театрального училища имени Щепкина. Кроме работы в РАМТ, он снимался в фильмах и сериалах «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери», «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы», «Судья» и других.