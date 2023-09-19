Братислава, 19 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Подача Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) иска против Словакии из-за запрета на экспорт украинского зерна стало верхом наглости Киева и подтверждает несостоятельность этой страны в качестве партнёра, заявил 19 сентября экс-премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьёзным партнёром является в действительности Украина», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что при действующей власти Словакия потеряла самостоятельность и опустошила склады, снабжая Украину по её первому требованию. Теперь Киев показал «благодарность» к Братиславе, отметил политик.

Как сообщало ИА Регнум, министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш 18 сентября заявил, что Братислава готова защищать в ВТО запрет на ввоз зерна с Украины. Он подчеркнул, что власти республики будут добиваться контроля над украинским импортом.

Киев также подал аналогичные иски против Польши и Венгрии после того, как Еврокомиссия 15 сентября не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, а Братислава, Варшава и Будапешт ввели собственные ограничения. Болгария сначала также выступала за ограничение на импорт дешёвого украинского зерна, но сняла запрет 14 сентября.