Москва, 19 сентября, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Группа из около 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной в Москве. Об этом вечером 19 сентября сообщила столичная прокуратура.

Александр Щербак/ТАСС

«Несколько из них забрались на пик здания. По предварительной информации, двое спрыгнули со второго этажа, пытаясь покинуть место правонарушения. Им оказывается медицинская помощь», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, суд приговорил к 13 годам тюрьмы москвича, склонявшего детей к руфингу. Лобненский городской суд вынес приговор 34-летнему Никите Лебедеву, который знакомился с детьми в соцсетях под вымышленными именами и склонял их за плату к совершению опасных трюков на большой высоте. Он просил фиксировать трюки на фото и видео, чтобы потом отправлять ему как доказательство выполненного задания. Следственные органы считают, что Лебедев получал фото и видеозаписи для удовлетворения своих редких фетишистских наклонностей.

Также в октябре 2022 года сайт в интернете, посвященный организации и проведению экскурсий по крышам Санкт-Петербурга, заблокировали решением суда. Как было установлено, на портале «Доступные крыши» публиковались фото и видео, формирующие позитивное отношение к руфингу, поклонники которого балансируют над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте с риском для жизни.