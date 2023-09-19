Ижевск, 19 сентября, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Об этом он сказал 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии.

Алексей Майшев/РИА Новости

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Президент отметил, что в рамках повестки необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.

«Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи своевременного и в полном объёме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», — заявил глава государства.

Перед этим Путин поручил уточнить программу вооружений с учётом роста потребностей СВО. Он заявил, что потребности армии существенно увеличиваются в связи с СВО на Украине, антироссийскими санкциями и ростом численности Вооружённых сил. Президент также предложил обсудить проблемы и принять по ним сбалансированные решения и заявил, что реализация госпрограммы вооружений способствует совершенствованию технического и боевого потенциала всех силовых структур.